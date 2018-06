Sondage élections locales : le Minjoo en tête pour 14 des 17 sièges de maires et gouverneurs provinciaux

Il ne reste que six jours avant les élections locales. Afin de connaître les intentions de vote des citoyens, les trois principales chaînes de télévision du pays, dont la KBS, ont effectué un sondage.



Résultats : le Minjoo, le parti présidentiel, est en tête pour 14 des 17 sièges de gouverneurs provinciaux ou maires de grande ville en jeu. A Séoul, par exemple, le maire sortant Park Won-soon, issu de cette formation de centre-gauche, semble avoir conquis plus de 50 % des électeurs. Ses rivaux, Kim Moon-soo du PLC et Ahn Cheol-soo du Bareun-Avenir, n’ont pu charmer que 13,6 et 10,7 % des sondés.



Cette enquête a été menée du 2 au 5 juin par téléphone auprès de 800 adultes de tout le pays avec l’aide de Kantar Public, Korea Research et Hankook Research. Son niveau de confiance s’élève à 95 % avec une marge d'erreur de 3,1 à 3,5 points.

[Photo : YONHAP News]