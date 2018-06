Elections locales : le président de la NEC appelle à voter pour « une vie meilleure »

A la veille des élections locales anticipées, le président de la Commission électorale nationale (NEC) a publié un communiqué.



Dans ce texte intitulé « Un mot aux citoyens », Kwon Soon-il a tout d’abord souligné l’importance du prochain scrutin, avant de demander aux électeurs de « glisser dans l’urne la confiance et l’espoir pour une vie meilleure ».



Le patron de la NEC n’a pas oublié non plus d’encourager les citoyens à voter par anticipation s’ils ne peuvent pas se rendre au bureau de vote mercredi prochain. Selon lui, aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire. Seule une pièce d’identité suffit. Et il a profité de cette occasion pour promettre qu’il allait faire tout son possible pour que chacune des étapes du scrutin soit transparente.



Le président de la Commission électorale nationale a jusqu’ici publié ses communiqués incitant les électeurs à voter la veille du jour J, mais il l’a fait cette fois-ci avec quelques jours d'avance en raison du sommet Pyongyang-Washington qui se tient le 12 juin.

