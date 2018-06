J-4 : les partis politiques font tout pour séduire les électeurs

En ce dernier week-end avant les élections locales, les partis politiques se retroussent les manches afin de séduire le plus de citoyens.



Du côté du Minjoo d’abord. La patronne de la formation présidentielle de centre-gauche s’est rendue à Daegu, une grande ville située dans le sud-est de la Corée du Sud. Après avoir voté dans un bureau installé pour les élections anticipées, Choo Mi-ae a déclaré que cela lui faisait plaisir de revenir dans sa région natale. Et elle a invité les habitants à soutenir le parti au pouvoir. Sachez que les électeurs du sud-est votent traditionnellement pour les formations conservatrices.



Dans le camp d’en face, le chef du Parti Liberté Corée (PLC), Hong Joon-pyo est attendu à Busan, la grande ville portuaire du sud-est, pour donner un coup de pouce aux candidats de sa formation conservatrice. Park Joo-sun et Yoo Seung-min qui co-président le Bareun-Avenir, prévoient quant à eux de répartir leurs déplacements dans les provinces de Gyeonggi, de Gangwon et de Chungcheong afin de convaincre les électeurs toujours indécis.



[Photo : YONHAP News]