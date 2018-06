Elections locales : participation massive au vote anticipé

20,14 % des électeurs sud-coréens, soit environ 8,64 millions de personnes, se sont déplacés aux urnes les 8 et 9 juin derniers pour voter par anticipation aux élections locales. Ce taux de participation double le score du dernier scrutin de 2014, et se rapproche du record (26,1 %) enregistré lors de la 19e présidentielle l'an dernier.



C'est la province de Jeolla du Sud qui a occupé la tête du classement géographique avec 31,73 %, tandis que la ville de Daegu, le bastion traditionnel des formations conservatrices, a affiché la participation la plus basse avec 16,43 %.



Organisées en parallèle, les législatives partielles ont attiré 21,07 % des électeurs durant ces deux jours de vote anticipé. Soit environ 10 % de plus par rapport aux dernières élections partielles.



Cette forte progression s'explique notamment par le fait que les électeurs pouvaient se rendre dans n’importe quel bureau de vote, indifféremment de leur circonscription, une commodité qui ne s’appliquera cependant pas ce mercredi, le jour officiel du vote.

