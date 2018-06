Elections locales : les partis rivaux jettent leurs dernières forces pour séduire les indécis

A deux jours des élections locales et des législatives partielles, la campagne est entrée dans sa dernière ligne droite.



Le Minjoo, le parti au pouvoir, a cherché à séduire les indécis dans la province de Gyeongsang du Sud. Sa patronne, Choo Mi-ae, a ouvert une cellule d'urgence ce matin à Jinju, une ville qui fait partie des régions où la concurrence entre les candidats des partis rivaux est extrêmement âpre. Elle est ensuite remontée à Séoul pour sillonner notamment les quartiers riches de la capitale.



Dans le camp d'en face, le patron du Parti Liberté Corée (PLC) a organisé une réunion d'analyse des enjeux du scrutin, au lieu de soutenir les candidats de son parti sur le terrain. Hong Joon-pyo s'est félicité du dernier taux de participation au vote anticipé relativement élevé, à hauteur de 20 %. Il a ainsi jugé intéressant de mettre en relief l'économie nationale en difficulté auprès des électeurs.



Pour sa part, le Parti Bareun-Avenir, une formation minoritaire de centre-droit, a souligné lors d'une conférence de presse ce matin à l'Assemblée nationale qu'il ne chercherait pas à fusionner avec le PLC, extrêmement conservateur, après les élections de cette semaine.



Enfin, le Parti pour la démocratie et la paix a poursuivi sa tournée dans les provinces de Jeolla du Nord et du Sud, le bastion électoral de la gauche.

