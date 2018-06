J-1 avant les élections locales générales et les législatives partielles

L’actualité de ce mardi, c’est aussi la campagne des élections locales générales et des législatives partielles. En cette veille du grand jour, les partis politiques multiplient les opérations de séduction pour convaincre les derniers indécis.



Le Minjoo, le parti de Moon Jae-in, continue à rencontrer les électeurs de la région de Gyeongsang, le bastion traditionnel du camp d’en face, particulièrement le Parti Liberté Corée. Celui-ci appelle quant à lui les électeurs de Séoul à voter pour ses candidats.



Trois autres forces de l’opposition, le Bareun-Avenir, le Parti pour la démocratie et pour la paix, et celui de la Justice multiplient elles aussi les visites, les discours et les interventions publiques avant de se taire, ce soir, sur le coup de minuit.



La publication de sondages d’opinion est interdite depuis jeudi dernier. Mais le Minjoo estime selon ses propres enquêtes que ses candidats font la course en tête dans la majorité des circonscriptions.

[Photo : KBS News]