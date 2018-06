En conseil des ministres, Moon Jae-in souhaite de nouveau le succès du sommet Trump-Kim

A l’heure où Donald Trump et Kim Jong-un s’entretenaient à Singapour, le chef de l’Etat sud-coréen présidait, lui, le conseil des ministres.



Visiblement touché, Moon Jae-in a dit avoir passé une nuit blanche. Et d’ajouter croire que les regards de tous les Coréens sont tournés vers le sommet nord-coréano-américain. Il a aussi affirmé souhaiter vivement avec ses compatriotes le succès de la rencontre afin que la péninsule se dénucléarise complètement, que la paix s’y installe et que s’ouvre une nouvelle ère des relations trilatérales entre Séoul, Pyongyang et Washington.



Avant le début du conseil, Moon et ses ministres ont regardé ensemble l’entrevue en direct à la télévision.



Dès que les résultats des discussions Trump-Kim seront connus, l’occupant de la Maison bleue publiera un communiqué par l’intermédiaire de son porte-parole. Il doit contenir ses initiatives pour l’après-sommet de Singapour.

