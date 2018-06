Elections locales : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Aujourd’hui, 13 juin, les sud-Coréens sont appelés aux urnes pour les élections locales générales et les législatives partielles. Il s’agit de désigner un total de 4 016 élus municipaux et provinciaux, recteurs d'académie ainsi que 12 députés. C’est à 6h du matin que les 14 134 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à travers tout le pays. Les électeurs ont jusqu’à 18h pour enregistrer leur vote.



Le vote anticipé a déjà eu lieu vendredi et samedi derniers. Le taux de participation s’est alors élevé à 20,14 %, le deuxième plus élevé depuis l’introduction de ce système en 2014.



La Commission électorale nationale (NEC) a fait savoir que le décompte des voix débuterait dès que le vote sera achevé. On connaîtra le nom des vainqueurs vraisemblablement dès 22h30.

