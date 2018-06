Moon Jae-in et Donald Trump se parlent au téléphone après le sommet de Singapour

Après la fin du sommet nord-coréano-américain, hier à Singapour, Moon Jae-in s’est entretenu par téléphone avec Donald Trump.



Lors de cet échange téléphonique, le dirigeant sud-coréen a salué une rencontre qui « jetait une base importante pour la paix non seulement dans la péninsule, mais aussi dans le monde entier ». De son côté, son homologue américain a manifesté sa satisfaction à l’égard des résultats de son entrevue avec Kim Jong-un. Des résultats dépassant les attentes, selon lui.



La veille du sommet aussi, les deux hommes s’étaient parlé au téléphone. La présidence sud-coréenne a qualifié d’extrêmement rare une telle conversation un deuxième jour consécutif.



Dans un communiqué publié un peu plus tôt par le biais de son porte-parole, Moon avait déjà salué « une grande victoire » remportée conjointement par les deux Corées et les Etats-Unis. Et de montrer sa détermination à écrire une nouvelle page de l’histoire de la paix et de la coopération en compagnie de la Corée du Nord.

[Photo : YONHAP News]