Elections locales : le taux de participation est de 15,7 % à 11h

En ce mercredi d’élections locales et de législatives partielles, le scrutin se déroule dans 14 134 bureaux de vote à travers le pays.



Selon la Commission électorale nationale, le taux de participation s’est élevé à 15,7 % à 11h. Si le décompte des voix débutera après la fin du vote, on devrait connaître dès 22 h 30 les noms des vainqueurs des circonscriptions où les écarts entre les candidats sont importants.



Les résultats des sondages à la sortie des urnes seront dévoilés à 18 h en même temps que la fermeture des bureaux de vote. Ces enquêtes sont effectuées par trois instituts pour les trois principales chaînes de télévision dont la KBS auprès de 170 000 électeurs sortis de 640 bureaux entre 6 et 17 h.

[Photo : YONHAP News]