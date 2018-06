Sondages sorties des urnes : le Minjoo devrait remporter haut la main les élections

Les résultats des sondages à la sortie des urnes pour les élections locales générales et les législatives partielles sont tombés.



Ces sondages donnent 14 gouverneurs de province ou maires de grandes villes au Minjoo, le parti présidentiel, deux autres au Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition et un autre à un candidat indépendant.



Concernant les postes de députés, le Minjoo devrait gagner 10 sièges, le PLC un. Pour le dernier siège en jeu, la bataille entre les candidats de ces deux partis devrait se tenir dans un mouchoir de poche.



Les sondages ont été effectués par trois instituts pour les trois principales chaînes de télévision terrestres dont la KBS. Un total de 170 000 électeurs ont été interrogés dans environ 640 bureaux de vote entre 6 et 17h.



[Photo : YONHAP News]