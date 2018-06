Elections locales et législatives partielles : le Minjoo devrait remporter une victoire écrasante

Aujourd’hui, les sud-Coréens sont allés aux urnes pour les élections locales générales et les législatives partielles. Il s’agissait de désigner un total de 4 016 élus municipaux et provinciaux, recteurs d'académie ainsi que 12 députés pour quatre ans.



Le taux de participation s’élevait à 60,2 %. Des chiffres encore provisoires.



Les résultats des sondages à la sortie des urnes sont tombés à 18h, en même temps que la fermeture des bureaux de vote. Ils donnent 14 gouverneurs de province ou maires de grandes villes au Minjoo, la formation gouvernementale, deux autres au Parti Liberté Corée (PLC), la principale formation d’opposition et un autre à un candidat indépendant.



Pour le poste de maire de Séoul, l’actuel maire et candidat à sa propre succession Park Won-soon, qui était largement donné favori, obtiendrait 55,9 % et son rival du PLC Kim Moon-soo 21,2 %.



Et pour les législatives partielles, le parti de Moon Jae-in devrait rafler 10 sièges et le PLC un. La compétition est très serrée dans la dernière circonscription.



Ces enquêtes ont été effectuées par trois instituts pour les trois principales chaînes de télévision dont la KBS auprès de 170 000 électeurs sortis de 640 bureaux de vote entre 6 et 17 h.



On devrait connaître le nom des vainqueurs vraisemblablement à partir de 22h30.

