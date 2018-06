Le chef de l’Etat Moon Jae-in va présider la réunion générale du NSC

Le chef de l’Etat va présider cet après-midi la réunion générale du Conseil national de sécurité (NSC). D’après la Cheongwadae, Moon Jae-in évaluera avec les participants les résultats du sommet Pyongyang-Washington qui s’est tenu mardi à Singapour. Une grande partie des discussions sera également consacrée aux récentes remarques du président américain sur l’éventuelle suspension des exercices militaires sud-coréano-américains.



Tout juste avant la tenue de cette réunion, le locataire de la Maison bleue doit recevoir le secrétaire d’Etat américain ainsi que son homologue japonais. Mike Pompeo doit lui faire part, en détails, des points abordés par Donald Trump et Kim Jong-un avant-hier dans la cité-Etat. Et avec Taro Kono, le numéro un sud-coréen discutera des mesures de coopération entre la Corée du Sud et le Japon au lendemain de ce sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.



Par ailleurs, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, doit tenir une conférence de presse conjointe après s’être entretenue ce matin avec ses homologues américain et japonais.

