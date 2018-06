La cote de popularité du président Moon s’élève à 75,1 %

La cote de popularité du président de la République a progressé pour dépasser à nouveau 75 %.



D’après un sondage que l’institut Realmeter a mené les 11 et 12 juin auprès de 1 600 adultes à travers le pays, 75,1 % des personnes interrogées se sont montrées favorables à la politique de Moon Jae-in. C’est une augmentation de 2,8 points par rapport à la semaine précédente.



La cote de popularité du locataire de la Maison bleue est ainsi repassée au-delà des 75 % en l'espace de cinq semaines. Cette popularité s’explique par la tenue du sommet Pyongyang-Washington avant-hier à Singapour et la montée des espoirs de paix dans la péninsule.



Le niveau de confiance de cette étude, réalisée à la demande de la chaîne TBS, est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.

[Photo : KBS News]