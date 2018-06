Moon Jae-in envisagerait de suspendre les manœuvres militaires conjointes avec Washington

Alors que le président américain Donald Trump a annoncé mardi le gel des manœuvres militaires conjointes avec Séoul à l’issue de sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, le chef de l'Etat sud-coréen a fait savoir que son gouvernement allait examiner prudemment cette question. Moon Jae-in a tenu ces propos au surlendemain de ce sommet historique de Singapour, lors d'une session plénière du Conseil national de sécurité (NSC), qu’il a présidé pour la première fois depuis le début de l’année.



Le locataire de la Maison bleue a en effet estimé nécessaire d’adopter une attitude « plus souple » vis-à-vis de Pyongyang si ce dernier applique des mesures en faveur de sa dénucléarisation et que des discussions se poursuivent dans cette perspective, tant entre les deux Corées qu’entre le Nord et les Etats-Unis.



A ce propos, le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que des concertations étroites étaient actuellement en cours avec le Pentagone pour décider de suspendre ou non l’entraînement annuel « Ulchi Freedom Guardian » prévu en août prochain. Le calendrier précis sur cette question n’est pas disponible pour l’heure.



Si les pourparlers entre Pyongyang et Washington portant sur les modalités de la dénucléarisation se poursuivent jusqu’à l’année prochaine, les trois principales manœuvres pourraient toutes être suspendues. Il s’agit de « Key Resolve », « Foal Eagle », et « Ulchi Freedom Guardian ».



On a également appris d'un responsable de la Cheongwadae que les négociations en vue de signer la déclaration de la fin de la guerre de Corée ainsi qu’un traité de paix seront entamées au moment opportun.

