Elections locales : les partis du camp conservateur contraints de faire peau neuve

Au surlendemain des élections locales, la débâcle des partis de l’opposition continue d’ébranler l’échiquier politique du camp conservateur.



Au Bareun-Avenir, d’abord. Le co-président du parti de centre-droit Park Joo-sun a aujourd’hui donné sa démission avec tous les membres de la commission suprême de la formation. L’autre figure du parti, Yoo Seong-min, avait déjà abandonné son poste hier. Et pour cause : le deuxième parti de l’opposition n’a remporté aucun siège sur maires de grandes villes ou gouverneurs de province. Jusqu’à nouvel ordre, le président du groupe parlementaire, Kim Dong-cheol, va assumer la présidence du comité d’urgence.



Quant au Parti Liberté Corée (PLC), la formation ultraconservatrice, une division interne fait surface. Cinq députés nouvellement élus ont organisé une conférence de presse en appelant les ténors du parti à assumer la responsabilité de l’échec de la politique conservatrice du pays depuis dix ans. La direction du premier parti de l’opposition a convoqué, à son tour, une réunion d’urgence des élus afin de réfléchir à des moyens de sortir de la crise.



Dans le camp d’en face, le Minjoo, le grand vainqueur de ces élections, a choisi de ne pas fanfaronner. La direction du parti au pouvoir s’est recueillie, ce matin, au cimetière national de Séoul avec les gouverneurs de provinces et les maires de grandes villes élus. La formation de centre-gauche a également fait une déclaration devant les citoyens pour réaffirmer sa volonté de tenir ses promesses électorales, telles que l’amélioration de la vie de la population ou la réconciliation nationale.

[Photo : KBS News]