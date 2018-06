Moon Jae-in et son parti jouissent d’un regain de popularité

La cote de popularité de Moon Jae-in a grimpé de 4 points en deux semaines pour atteindre 79 %. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a lui aussi recueilli 56 % d’opinions favorables, un record.



D’après le sondage effectué par Gallup Corée au lendemain des élections locales tenues mercredi auprès des 1 007 adultes, les opinions négatives sur le chef de l’Etat ont, quant à elles, reculé de trois points à 12 %.



La plupart de ceux qui ont répondu positivement ont salué la relance du dialogue intercoréen, l’habileté diplomatique et la politique nord-coréenne et sécuritaire de Moon. Alors que ceux qui ont donné une réponse négative ont mentionné l’économie, ses inclinations pour Pyongyang ou encore l’augmentation du salaire minimum.



Quant aux partis de l’opposition, le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, est arrivée en tête avec 14 %, suivi du Parti de la justice, une petite formation progressiste avec 8 %, le Bareun-Avenir avec 5 % et le Parti pour la démocratie et la paix avec 1 %.



Enfin, en ce qui concerne l’issue du sommet Trump-Kim, 66 % des sondés ont estimé que c’était bien, soit six fois plus nombreux que ceux qui ont donné une réponse contraire.

[Photo : YONHAP News]