Le Parti Liberté Corée (PLC), la formation la plus conservatrice du pays, a annoncé ce matin sa décision de dissoudre son organisation centrale et de recueillir la démission de l’ensemble de la direction. Kim Sung-tae, le président par intérim, a ainsi déclaré que son parti ne serait plus campé ni dans l'ultra-conservatisme, ni dans l'ère, résolue de la guerre froide. Il a ensuite fait part de la création de comités d'urgence pour le réformer et lutter contre la corruption.



Quant au président du comité d'urgence du Bareun-Avenir, de centre-droit, il a martelé que son parti n'avait aucune intention de fusionner avec le PLC ni avec aucune autre formation.



Le Minjoo, le parti présidentiel, a appelé les camps d'en face à former la direction de leurs groupes parlementaires aussi vite que possible afin de relancer les travaux parlementaires.

[Photo : KBS News]