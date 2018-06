Les deux Corées défileront ensemble aux Jeux asiatiques 2018

Les deux Corées sont tombées d'accord pour défiler ensemble aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux asiatiques en Indonésie ainsi que pour unir leurs équipes pour plusieurs disciplines.



Ces accords ont été trouvés au terme de leurs pourparlers sportifs qui ont eu lieu aujourd'hui au village de la trêve de Panmujom sur la frontière intercoréenne.



Ce n'est pas tout. D'après une déclaration publiée après ces discussions marathon qui ont duré huit heures, le Nord et le Sud ont convenu d'organiser un match de basketball début juillet à Pyongyang, suivi d'un autre cet automne à Séoul.



C'est la 11ème fois que les sportifs des deux Corées marchent ensemble sous un drapeau représentant une Corée unifiée. Ils vont d'ailleurs mettre sur pied des équipes conjointes dans plusieurs disciplines qui se dérouleront du 18 août au 2 septembre à Jakarta et Palembang.



La participation conjointe des deux Corées à des événements sportifs internationaux fait partie des accords signés à l'issue d'un sommet historique entre Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril dernier à Panmunjom.



[Photo : YONHAP News]