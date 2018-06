Assemblée nationale : début des négociations visant à composer la nouvelle présidence

Les patrons des quatre groupes parlementaires se sont retrouvés ensemble aujourd’hui. Avec au cœur des discussions : normaliser les travaux qui restent bloqués depuis un mois.



Le dossier à régler en urgence : la composition de la nouvelle présidence de l’Assemblée nationale, ainsi que la répartition des postes de chefs des 18 commissions permanentes, puisque la seconde moitié de la législature vient de débuter. Le perchoir reste vacant depuis la fin du mandat de son occupant sortant Chung Sye-kyun, le 29 mai.



Le Minjoo, le parti de Moon Jae-in, met en avant qu’un des députés de la formation au pouvoir doit lui succéder. Il a déjà désigné son candidat. Il s’agit de Moon Hee-sang, élu parlementaire à six reprises.



Pour sa part, le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, semble chercher à faire le lien entre le choix du président et des deux vice-présidents, et celui des chefs de commissions permanentes.

[Photo : KBS News]