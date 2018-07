Moon Jae-in souligne le rôle de ses nouveaux secrétaires

Le président sud-coréen Moon Jae-in a demandé à ses nouveaux premiers secrétaires, Yoon Jong-won et Lee Yong-sun, de bien coordonner les politiques de la Maison bleue et du gouvernement. De retour au travail ce matin après deux jours de congé maladie en raison d'une grippe, Moon Jae-in a ainsi appelé ses conseillers à jouer leur rôle d'intermédiaire entre la présidence et le cabinet ministériel pour optimiser la mise en œuvre des politiques économiques.



Après une réunion régulière avec son Premier ministre à huis clos dans la matinée, le locataire de la Cheongwadae présidera une réunion de ses conseillers et secrétaires présidentiels dans l'après-midi. Il s'agit de sa première apparition publique en huit jours, depuis son retour d'une visite d'Etat en Russie.

[Photo : YONHAP News]