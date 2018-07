Moon Jae-in effectuera une visite d’Etat en Inde et à Singapour du 8 au 13 juillet

Le président de la République multiplie les voyages à l’étranger. Deux semaines après son retour de Russie, Moon Jae-in se rendra cette fois en Inde et à Singapour pour une visite d’Etat de six jours, entre le 8 et le 13 juillet.



A en croire Kim Eui-kyeom, le porte-parole de la Maison bleue, c’est en Inde que le chef de l’Etat entamera son voyage du 8 au 11 juillet. Il y sera reçu par son homologue Ram Nath Kovind et le Premier ministre Narendra Modi. Leurs discussions doivent porter pour l’essentiel sur les meilleurs moyens d’approfondir les relations de « partenariat stratégique spécial » entre les deux pays.



Moon se rendra ensuite à Singapour du 11 au 13 juillet. Là aussi, il s’entretiendra avec la présidente Halimah Yacob et le Premier ministre Lee Hsien Loong. L’occasion pour eux de faire le point sur les résultats de la coopération entre Séoul et la cité-Etat.



Le dirigeant sud-coréen rencontrera également des hommes politiques, des entrepreneurs et des universitaires de Singapour pour leur présenter sa vision de la dénucléarisation de la péninsule, de la paix et de sa nouvelle politique dite « du Sud ».

