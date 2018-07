Après une quarantaine de jours de tractations, la guerre des postes à l’Assemblée nationale prend fin. Les quatre groupes de négociations ont finalement trouvé un consensus pour la répartition des postes clés pour la seconde moitié de la législature en cours.



Du coup, le Parlement reprendra vendredi ses travaux en session extraordinaire. Dès le premier jour, il ouvrira une séance plénière pour élire son président et ses deux vice-présidents.



Conformément à l’accord trouvé, c’est un député du parti au pouvoir, en l’occurrence le Minjoo, qui occupera le perchoir. La formation présidentielle a déjà désigné son unique candidat au poste. Il s’agit de Moon Hee-sang, élu à six reprises. Les postulants du Parti Liberté Corée (PLC) et du Bareun-Avenir, la première et la deuxième forces de l’opposition, s’installeront quant à eux dans les fauteuils des deux vice-présidents.



Concernant la répartition des postes de présidents des 18 commissions permanentes, le Minjoo occupera huit d’entre eux, le PLC sept, le Bareun-Avenir deux et le groupe parlementaire formé par le Parti pour la démocratie et la paix et celui de la Justice, un.



Dans le détail, le Minjoo assumera la présidence de la commission qui contrôle notamment les activités de la Maison bleue et le PLC celle de la commission des affaires judiciaires, les deux postes qui faisaient l’objet d’âpres négociations jusqu’au dernier moment.

