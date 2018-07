Quintana qualifie de « victimes » une partie des employées de restaurant nord-coréennes réfugiées au Sud

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme en Corée du Nord, Tomas Ojea Quintana, est en voyage en Corée du Sud depuis le 2 juillet.



Hier, à Séoul, il a accordé une conférence de presse au cours de laquelle il a tenu des propos surprenants sur les 12 ex-employées de restaurant nord-coréennes. Ces 12 femmes et un homme avaient fait défection en groupe vers la Corée du Sud en 2016, alors qu’ils travaillaient en Chine.



Quintana a désigné comme « victimes » certaines d’entre elles. Du coup, il a mis en avant la nécessité de respecter leurs opinions avant de décider si elles resteront ou non dans le sud de la péninsule.



Le rapporteur onusien a annoncé avoir rencontré en personne une partie des 12 nord-Coréennes, dont certaines lui auraient avoué être venues au Sud sans connaître leur destination.



Selon l’expert de l'organisation internationale, si elles ont été emmenées contre leur gré, cela doit être considéré comme un crime. Et le gouvernement sud-coréen doit ouvrir une enquête exhaustive et indépendante afin d’éclaircir cette défection controversée.

[Photo : KBS News]