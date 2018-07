Séoul confirme que les 12 transfuges nord-coréennes sont arrivées au Sud de leur plein gré

Le ministère de la Réunification a commenté aujourd’hui les propos du rapporteur des Nations unies sur les droits de l’Homme en Corée du Nord.



Lors d’un point de presse, son porte-parole a reconfirmé que les anciennes employées de restaurant nord-coréennes étaient bel et bien venues à Séoul de leur propre chef, et qu’il n’avait rien à ajouter sur le sujet.



Selon Baek Tae-hyun, le gouvernement sud-coréen n’a jamais négligé la question des droits humains dans le nord de la péninsule. Et si les 12 transfuges nord-coréennes rechignent à rendre publiques leurs opinions sur leur défection, c’est en considération de la sécurité de leurs familles au Nord.



Interrogé sur la possibilité d’une enquête supplémentaire sur les circonstances de leur fuite, le porte-parole s’est borné à dire que le Parquet travaillait là-dessus.



[Photo : KBS News]