L'armée envisage d’adopter une loi spéciale empêchant l'intervention politique des militaires

Le ministère sud-coréen de la Défense s'apprête à mettre en œuvre une loi spéciale visant à institutionnaliser la neutralité politique des militaires.



Cette initiative fait suite aux allégations visant le Commandement de la sécurité de défense (DSC). Celui-ci aurait rédigé l'an dernier un document examinant l'éventuelle proclamation de la loi martiale contre les manifestations publiques à la bougie, juste avant la destitution de l'ancienne chef de l'Etat Park Geun-hye.



En effet, la nouvelle disposition spéciale comprend des clauses qui permettent aux militaires de rejeter toute instruction politique de supérieurs ou de hauts organismes, dont la présidence, et de sanctionner de telles directives.



Pendant ce temps, le colonel Jeon Ik-soo de l'armée de l'air a été désigné à la tête d'une équipe d'enquête indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. Cette équipe sera forte d'une trentaine de procureurs issus de la marine et de l'armée de l'air. Elle mènera d'ici le 10 août prochain ses investigations de façon autonome et transparente. Elle se penchera aussi sur le soupçon qui pèse sur certains agents de cette entité de renseignement militaire. Ceux-ci auraient surveillé les familles des victimes du naufrage meurtrier du ferry Sewol en 2014, alors que l'incompétence du gouvernement conservateur d'alors dans la gestion des crises était pointée du doigt.



D'autre part, le ministre de la Défense est sous le feu des critiques pour ne pas avoir pris des mesures appropriées, alors qu'il était déjà au courant de l'existence du document en mars dernier. Toutefois, Song Young-moo refuse tout commentaire, se contentant de dire que l'enquête en question était en cours.

[Photo : YONHAP News]