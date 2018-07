Le président Moon rentre à Séoul après deux visites d’Etat

Le président de la République est rentré vendredi soir à Séoul après deux visites d’Etat : l’une en Inde du 8 au 11 et l’autre à Singapour du 11 au 13 juillet.



Avant de regagner le pays du Matin clair, Moon Jae-in a rencontré des ressortissants coréens dans la cité-Etat. A cette occasion, tout en affirmant l’importance qu’il accorde aux relations entre la Corée du Sud et l’Asean, il a déclaré qu’il menait activement la « nouvelle politique du Sud » afin de renforcer la coopération avec ses pays membres. Il n’a pas oublié non plus de souligner que la Corée du Sud était en train d’ouvrir une nouvelle ère de paix et de coprospérité dans la péninsule. D’après lui, même si la voie ne sera pas facile, il a confiance en lui car il croit à la capacité de la République de Corée et du soutien de la communauté internationale.



Rentré désormais à la Cheongwadae, le chef de l’Etat doit être briffé des affaires en suspens.

[Photo : KBS News]