Manifestations à la bougie : début de l'enquête sur les allégations impliquant le DSC

L'équipe d’enquêteurs indépendants chargés de faire la lumière sur les allégations visant le Commandement de la sécurité de défense (DSC) se met au travail dès aujourd'hui. Dirigée par le colonel Jeon Ik-soo, elle est forte d'une trentaine de procureurs issus de la Marine et de l'armée de l'air.



Créée sur ordre spécial du président Moon Jae-in, et divisée en deux groupes, l'équipe spéciale mènera d'ici le 10 août prochain ses investigations de façon autonome et transparente sur l'éventuelle imposition de la loi martiale d'une part, et sur la surveillance présumée des familles de victimes du naufrage meurtrier du ferry Sewol en 2014, d'autre part.



Les investigations viseront notamment Cho Hyun-chun, ex-commandant du DSC, Han Min-koo, ministre de la Défense de l'époque et Kim Kwan-jin, ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale. Elles pourraient se diriger aussi vers Hwang Kyo-ahn, ex-Premier ministre, la présidente destituée Park Geun-hye et même Song Young-moo, actuel ministre de la Défense. En effet, celui-ci n'a pas pris de mesures appropriées alors qu'il avait déjà été informé de l'existence du document relatif à la loi martiale en mars dernier.



Pour rappel : le DSC a rédigé l'an dernier un document examinant l'éventuelle proclamation de la loi martiale contre les manifestations publiques à la bougie, juste avant la destitution de l'ancienne chef de l'Etat Park Geun-hye.

[Photo : YONHAP News]