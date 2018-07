Le président de la République Moon Jae-in a ordonné ce matin à l'armée de lui remettre tous les documents liés au projet de proclamation de la loi martiale, préparé fin 2016 par le Commandement de la sécurité de défense (DSC) lors des manifestations populaires appelant à la destitution de Park Geun-hye, la dirigeante d’alors.



Selon une source de la Cheongwadae, les documents divulgués jusqu'ici révèlent l’envergure de la mobilisation militaire prévue, ainsi que les équipements alloués aux soldats. Elle a par ailleurs indiqué que tout en étant convaincu que l'enquête serait menée de manière transparente et exhaustive, le président Moon, en tant que commandant en chef, s’était donné le devoir de vérifier ce qu'il s’est vraiment passé et si le projet avait été suivi de préparatifs réels.



Le ministère de la Défense, le DSC et l'état-major de l'armée de terre, pour ne citer qu'eux, se voient donc obligés de soumettre tous les documents en leur possession concernant ce plan controversé.

[Photo : YONHAP News]