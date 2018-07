Début des audiences de confirmation pour le chef de la police et les candidats à la magistrature de la Cour suprême

A partir d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale tient des commissions d'enquête sur le chef de la police nationale désigné et les candidats à la magistrature de la Cour suprême. Elles dureront trois jours.



La neutralité politique sera au centre de l'audition de Kim Sun-soo, l'un de trois candidats au poste de juge de la plus haute instance juridique du pays. Il fait partie des principaux avocats du monde du travail et des droits de l'Homme. En effet, Kim a défendu le Parti progressiste unifié d’ultra-gauche avant sa dissolution par la Cour constitutionnelle en décembre 2014.



Le Parti Liberté Corée, le premier parti de l'opposition fustige sa désignation, son inclination politique en tant que candidat risque d'ébranler l'indépendance et l'équité judiciaire.



En revanche, le Minjoo, le parti au pouvoir, ne l'entend pas de cette oreille. Il met en avant que la nomination de Kim aiderait la Cour suprême à refléter les diverses valeurs de la société.



Une audition de confirmation pour Min Gab-ryong, candidat en chef de la police, est également prévue aujourd'hui. Les partis rivaux sont censés l'interroger notamment sur les plans de coordination des pouvoirs d'enquête et de police.

[Photo : YONHAP News]