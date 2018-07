Le suicide de Roh Hoe-chan plonge dans la tourmente sa formation, le Parti de la Justice

La mort hier du député Roh Hoe-chan du Parti de la Justice continue de susciter une vive émotion.



Visé par une enquête sur les faits de corruption, Roh s’est suicidé en se défenestrant. Les réactions et les hommages se multiplient, tout bord politique confondu, pour saluer ses efforts pour défendre notamment les droits du travail et son intégrité politique, qui avaient largement permis à son parti de gauche comptant seulement six députés de progresser dans de récents sondages, parfois même devant le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition.



Sur sa lancée, la patronne de la formation progressiste ambitionnait même que son parti devienne le premier mouvement de l’opposition aux prochaines législatives, qui seront organisées en 2020. Mais les révélations de soupçons de corruption pesant contre Roh ont commencé à plonger le parti dans la tourmente. Car on ne sait pas si ses sympathisants, déçus de cette défunte figure emblématique de l’intégrité, continueront à soutenir le Parti de la Justice.

[Photo : YONHAP News]