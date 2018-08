Moon Jae-in demande à son équipe de prendre des mesures ciblées pour relancer l’emploi

Le président de la République a tenu hier une nouvelle réunion hebdomadaire avec ses premiers secrétaires. La crise de l’emploi était au cœur de leurs discussions.



Moon Jae-in a alors exprimé sa profonde préoccupation à l'égard du fait que les indicateurs de l’emploi sont toujours à la baisse malgré plusieurs remèdes contre le chômage. Du coup, il a demandé de préparer des mesures ciblées sur les secteurs et les tranches d’âge qui souffrent de plus grandes difficultés.



Pour le chef de l’Etat, tous les responsables concernés de l’exécutif doivent travailler pour regagner la confiance du peuple quant à leurs efforts pour relancer l’emploi, et ce au péril même de leur poste.



Dans le même temps, il a souligné l’importance d’un parfait esprit d’équipe entre les responsables économiques de la Maison bleue et du gouvernement. Ses propos interviennent sur fond de rumeurs persistantes autour d’un désaccord entre le ministre des Finances Kim Dong-yeon et le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique Jang Ha-sung, qui est à la manœuvre de l’ensemble des politiques économiques du pays.

[Photo : YONHAP News]