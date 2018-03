Des chercheurs sud-coréens font le lien entre pétards chinois et particules fines

Beaucoup d’experts environnementaux estiment que les particules fines en Corée du Sud sont, pour 30 à 50 %, en provenance de Chine. Cela dit, les autorités chinoises ne l’admettent pas, invoquant l’absence de preuves directes.



Or, une équipe de chercheurs sud-coréens a mis en lumière l’une des causes probables de ce phénomène. Il s’agirait des feux d’artifice allumés au Nouvel an chinois. A cette occasion, les Chinois ont pour habitude de faire éclater des pétards, une façon d'éloigner les mauvais esprits pendant l'année qui vient. Mais leur fumée est à l'origine d'une pollution atmosphérique.



Ainsi, le 28 janvier 2017, à Pékin, la concentration de particules très fines dans l’air avait atteint jusqu’à 25 fois le seuil jugé dangereux par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Deux jours plus tard, cette concentration avait doublé au pays du Matin clair aussi.