Le 1er satellite purement sud-coréen se dévoile

Le 1er satellite géostationnaire 100 % sud-coréen a été dévoilé hier par la KBS. Baptisé Cheollian 2A, il s'agit d'un satellite d'observation météorologique qui restera 24h sur 24 dans le ciel du pays du Matin clair. Contrairement à Cheollian 1, il a été mis au point uniquement avec les technologies du pays, de sa conception jusqu'à sa fabrication.



Le Cheollian 2A doté d'une résolution quatre fois plus haute que son prédécesseur a passé avec succès les tests de vibration, de nuisance sonore, de températures ultra basse et haute, et enfin d'ondes électroniques. Il sera lancé ce novembre. Il a d'ailleurs son jumeau au nom de Cheollian 2B qui surveille l'environnement en rassemblant des données atmosphériques. Le cadet sera lancé, lui, l'année prochaine, pour côtoyer son aîné.



Avec la mise en orbite de ces Cheollian 2, la technologie sud-coréenne relative aux satellites géostationnaires de moyenne et grande tailles sera également reconnue dans le monde entier.