Le président de la République et son épouse ont encouragé et applaudi aujourd’hui les athlètes lors de l’épreuve de ski de fond aux Paralympiques de PyeongChang. C’est la première fois que Moon Jae-in est allé assister en personne à une épreuve paralympique.



Parmi les sportifs qui y ont participé, il y a avait six sud-Coréens et deux Nord-Coréens. Et le chef de l’Etat était accompagné notamment du président du comité organisateur des Jeux et du ministre de la Culture et des Sports.