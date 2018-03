Les Jeux paralympiques de PyeongChang se terminent demain soir

Les Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018 se terminent, demain soir, avec une cérémonie de clôture.



Avec au total 567 athlètes venus de 49 pays, l’édition de cette année a été la plus importante dans l'histoire de cet événement sportif international.



La Corée du Sud, le pays hôte, avait la plus grande délégation, avec pas moins de 36 athlètes qui ont concouru dans six disciplines. Pour la première fois, la Corée du Nord a aussi participé, avec une délégation de 24 membres.



Demain soir, une cérémonie de clôture présentant différents spectacles, dont des interprétations de la chanson folklorique coréenne « Arirang », mettra fin à la compétition de 10 jours.