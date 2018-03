Clôture des Jeux paralympiques de PyeongChang

Les Jeux paralympiques de PyeongChang se sont achevés hier au bout de dix jours riches en émotions et en performances. Le slogan de la cérémonie de clôture, « We move the world », s’est concrétisé à travers divers spectacles, certains traditionnels, d’autres plus modernes. Des interprétations de la chanson folklorique coréenne « Arirang » ont également été appréciées par plus de 560 athlètes venus de 49 pays.



Le skieur alpin néo-zélandais Adam Hall et la skieuse de fond finlandaise Sini Pyy ont reçu le prix Whang Youn-dai. Créé en 1988 lors des Paralympiques d'été de Séoul, le prix consacre lors de chaque édition deux paralympiens, un homme et une femme, qui représentent le mieux l'esprit et les valeurs de cet événement sportif mondial.



Les Paralympiques de PyeongChang sont considérés comme un succès sur le plan financier avec un chiffre d'affaires d'au moins 6,6 milliards de wons, soit environ 5 millions d'euros, issus de la vente des billets. Le bilan sportif de la délégation sud-coréenne n'est pas moins positif avec une médaille d'or et deux de bronze. C'est Sin Eui-hyun, double médaillé, qui a vraiment incarné le triomphe de l'humanité, en parcourant plus de 60 km durant les épreuves de ski de fond.



A la fin de la cérémonie, le drapeau paralympique a été transmis au maire de Pékin qui accueillera les prochains Jeux.