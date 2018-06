Lee Dae-hoon décroche son 9e titre au « World Grand Prix » de taekwondo

La star du taekwondo mondial Lee Dae-hoon vient de remporter le Grand Prix mondial de taekwondo qui s'est tenu hier à Rome en Italie.



Le taekwondoïste sud-coréen s'est imposé 10 à 8 face à son rival russe Alexei Denisenko dans la catégorie des 68 kg au cours du premier tour de la compétition.



Il s'agit de sa 9e victoire consécutive dans le tournoi depuis l'inauguration du Grand Prix mondial organisé par la Fédération mondiale de taekwondo (WT) en 2013. Ce n'est pas tout. Le jeune sud-coréen de 26 ans est allé de l'avant en décrochant la 7e victoire d'affilée du 3e tour de la série 2015 à ce tournoi.



Son compatriote In Kyo-don dans la catégorie des 80 kg a ajouté une médaille d'argent au palmarès de son équipe et Oh Hye-ri, quant à elle, a obtenu celle de bronze dans la catégorie des 67 kg.

[Photo : YONHAP News]