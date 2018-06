Séoul et Pyongyang forment une équipe conjointe de judo

Les deux Corées se sont mises d’accord pour former une équipe conjointe pour les championnats d’Asie de l’Est de judo qui se dérouleront ce week-end à Oulan-Bator. Cette décision a été prise hier lors d'une discussion intercoréenne qui a eu lieu en Mongolie en présence du président mongol Khaltmaagiyn Battulga.



Selon l’Association coréenne de judo (KJA), les judokas sud et nord-coréens défileront main dans la main à la cérémonie d’ouverture sous un même drapeau, et participeront ensemble aux compétitions par équipe masculine et féminine.



La Corée du Nord a envoyé six judokas - deux hommes et quatre femmes - aux 11es championnats d’Asie de l’Est de judo. Côté sud-coréen, 16 judokas universitaires, huit de chaque sexe, y prendront part.



« L'équipe conjointe de judokas de la Corée du Sud et de la Corée du Nord contribuera à former des équipes unifiées pour les prochains Jeux asiatiques qui se tiendront en septembre 2018 à Jakarta et à Palembang » a déclaré la KJA.

[Photo : KBS News]