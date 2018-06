La Corée du Sud jouera ce soir son premier match de la Coupe du monde 2018 contre la Suède, au stade de Nijni Novgorod, en Russie.



Les « guerriers de Taegeuk » espèrent figurer parmi les 16 équipes les plus puissantes du monde, comme ils l'ont fait au Mondial 2010 en Afrique du Sud. Pour ce faire, ils doivent battre aujourd'hui l'équipe suédoise, l'Allemagne ayant essuyé une défaite inattendue face au Mexique, dans le groupe F avec la Corée du Sud.



L’équipe nationale, dirigée par le sélectionneur Shin Tae-yong, devrait se concentrer d'abord sur la défense et guetter une contre-attaque, qui serait menée par Son Heung-min, ailier de Tottenham Hotspur, et Hwang Hee-chan, attaquant de Red Bull Salzburg.

[Photo : YONHAP News]