Enfin ! La Corée du Sud a savouré une victoire dans cette Coupe du monde 2018. Pour son troisième et dernier match dans le groupe F, qui s’est déroulé mercredi à Kazan en Russie, elle a battu l’Allemagne 2 à 0. Les deux buts ont été inscrits par Kim Young-gwon et Son Heung-min.



Comme les hommes de Shin Tae-yong s’étaient inclinés contre les Suédois le 18 juin et les Mexicains samedi dernier, cet exploit réalisé contre les tenants du titre ne leur permet pas de se qualifier pour les huitièmes de finale.



Pourtant, les amoureux du ballon rond du pays du Matin clair, restés debout jusqu’au petit matin en raison du décalage horaire, étaient aux anges. Les Diables rouges ont une fois de plus crié « Dae-han-min-guk (République de Corée) » dans la rue, d’autres scotchés devant la télévision dans un bar ou chez eux, afin de soutenir les guerriers de Taegeuk jusqu'au bout.

[Photo : KBS News]