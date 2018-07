L'équipe coréenne unifiée de tennis de table remporte le double mixte

Le tandem composé de Jang Woo-jin, pongiste sud-coréen et de son homologue nord-coréenne Cha Hyo-sim s'est imposé samedi dernier 3-1 face à leurs adversaires chinois Wang Chuqin et Sun Yinsha en finale du Korea Open de la Fédération internationale de tennis de table.



Ce tournoi international de tennis de table s'est déroulé la semaine dernière à Daejeon à 160 km au sud de Séoul. C'est la 1ère fois en 27 ans qu'une équipe coréenne unifiée monte sur la plus haute marche du podium. En 1991, le duo intercoréen femmes a remporté la médaille d'or lors de la compétition internationale de Chiba City au Japon.



A Daejeon, les quatre équipes unifiées ont ainsi raflé une médaille d'or en double mixte et une médaille de bronze en double messieurs. Elles participeront également le mois prochain aux Jeux asiatiques, mais divisées en deux équipes nationales.



Quant aux médias nord-coréens, ils ont relayé eux aussi hier cette victoire de l'équipe unifiée.

[Photo : KBS News]