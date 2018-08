Jeux asiatiques : trois médailles d’or de plus pour la Corée du Sud

L’équipe de Corée du Sud poursuit sa moisson aux Jeux asiatiques de Djakarta-Palembang. Hier, la troisième journée de la rencontre, elle a décroché trois nouvelles médailles d’or : deux en escrime et une en taekwondo.



Dans les épreuves d’escrime, Gu Bon-gil et Jeon Hee-sook se sont imposés respectivement au sabre masculin et en fleuret féminin. En finale, le premier a battu 15 à 14 son compatriote Oh Sang-uk, et la seconde la Chinoise Fu Yiting 8 à 3.



En taekwondo, chez les hommes, c’est Kim Tae-hun qui est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des 58 kilos. Chez les dames, Kim Jan-di et Ha Min-ah se sont contentées de la médaille d’argent dans les catégories des 67 kg et 53 kg respectivement.



Autre médaille d’argent pour la Corée du Sud. La tireuse Kang Ji-eun l’a décrochée au trap. Il s’agit de la première médaille remportée par le pays dans cette discipline des Jeux asiatiques.



Et aujourd'hui, les sud-Coréens ont ajouté à leur palmarès une médaille d'argent en wushu. C'est Cho Seung-je qui l'a engrangée.



Avec cinq or, dix argent et 11 bronze, la Corée du Sud prend pour le moment la troisième place au tableau des médailles, derrière la Chine et le Japon.

[Photo : YONHAP News]