Jeux asiatiques : la Corée du Sud compte désormais neuf médailles d’or

Aujourd’hui, au cinquième jour des Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang, la sud-Coréenne Na Ah-reum a remporté la médaille d’or à l’épreuve féminine de cyclisme sur route. Elle a terminé les 104,4 km de la course en 2h55’47", soit 1'20" de moins que sa rivale chinoise Pu Yixian.



Hier aussi, ses compatriotes avaient gagné trois médailles d’or, cette fois en lutte gréco-romaine, en escrime et en taekwondo.



En lutte d’abord, Ryu Han-su s’est imposé 5 à 4 face au Kazakh Almat Kebispayev dans la catégorie des 67 kg chez les hommes. Il s’agit de son deuxième titre consécutif aux Jeux.



En escrime, l’épéiste Kang Young-mi est montée sur la plus haute marche du podium. En finale, elle a battu 11 à 7, la Chinoise Sun Yiwen, et a ainsi offert à la Corée du Sud sa troisième médaille d’or dans ce sport.



La taekwondoïste Lee Da-bin a elle aussi brillé. Elle a empoché l’or dans la catégorie des plus de 67 kg, après s’être imposée 27 à 21 en finale face à Deniz Cansel, du Kazakhstan. La jeune sportive de 21 ans a alors fait retentir l’hymne national sud-coréen pour la deuxième fois de suite aux Jeux asiatiques.



Hier également, la Corée du Sud a obtenu trois médailles d’argent en taekwondo, en natation et en wushu, ainsi que deux de bronze en escrime et en natation.



Elle comptabilise un total de 35 médailles dont neuf en or, 12 en argent et 14 en bronze et conserve sa troisième place au tableau des médailles.

