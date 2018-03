Les Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang se sont ouverts vendredi pour 10 jours de compétitions. Plus de 500 athlètes venant de 49 pays vont s'affronter dans six sports.



Le plus grand événement sportif hivernal consacré aux athlètes en situation de handicap se déroule du 9 au 18 mars à Pyeongchang, Gangneung et Jeongseon, dans la province de Gangwon à l'est de la Corée du Sud. Pyeongchang accueille les compétitions de biathlon et de ski nordique. Toutes les épreuves de sports de glace ont lieu à Gangneung. Quant aux épreuves de ski alpin, elles se déroulent à Jeongseon.



Les Jeux paralympiques sont organisés par le Comité international paralympique (CIP) tous les quatre ans, dans le pays hôte des Jeux olympiques. Ils ont vu le jour en 1948, au Royaume-Uni, avec l'organisation d’épreuves destinées aux athlètes paraplégiques en fauteuil roulant. Ils deviennent une manifestation d'envergure internationale en 1952, avec la participation de sportifs néerlandais en tir à l'arc. C'est en 1960, à Rome, que les premiers Jeux paralympiques sont officiellement organisés. Quant à l’édition hivernale, elle a lieu pour la première fois en 1976 à Örnsköldsvik, en Suède. C'est depuis les JO d’été de Séoul en 1988 que les Paralympiques se tiennent juste après la clôture des Olympiades.



A PyeongChang, les compétitions sont organisées dans six sports, à savoir le ski alpin, le ski nordique, le biathlon, le snowboard, le hockey sur glace et le curling en fauteuil roulant. Dans les disciplines de ski alpin, de ski nordique et de biathlon, les épreuves ont lieu dans trois classes de handicap : déficients visuels, debout et assis. Aux épreuves de hockey sur glace participent des athlètes ayant des handicaps physiques dans le bas du corps. Le snowboard qui a été introduit à titre d’essai au programme des Jeux de Sotchi en 2014 fait son entrée officielle cette année. Enfin, dans les épreuves de curling, chaque équipe est composée d'hommes et de femmes.



La première participation de la Corée du Sud aux Jeux paralympiques d'hiver remonte à 1992, à Albertville. Depuis, au cours de ses sept participations, le pays n’a obtenu que deux médailles d'argent, l’une en ski alpin en 2002, à Salt Lake City, et l’autre en curling en 2010, à Vancouver.



Pour l'édition 2018 qui se déroule devant son public, la délégation sud-coréenne espère remporter sa première médaille d'or. Elle met ses espoirs sur Sin Eui-hyun, qui a décroché l'or dans la Coupe du monde de ski para-nordique de biathlon à Vuokatti, en Finlande, le mois dernier. Sin vise aussi la médaille d'argent dans l'épreuve du 12,5 km de biathlon assis. La Corée du Sud a également des chances de remporter une médaille en curling en fauteuil roulant et en hockey sur glace.