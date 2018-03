Les perspectives pessimistes qui se profilaient sur le marché mondial des produits de mémoire semblent céder la place à l'optimisme. Les analystes s’attendaient à voir le marché des semi-conducteurs, en plein boom, souffrir d'une surproduction dès le second semestre 2018 au plus tôt. Mais, aujourd'hui, celui-ci a retrouvé leur confiance. Les fabricants sud-coréens, Samsung Electronics et SK Hynix, devraient également enregistrer de bons résultats au premier semestre de cette année.



En 2018, le chiffre d'affaires du marché mondial des semi-conducteurs devrait s'élever à 451 milliards de dollars, en hausse de 9,5 % par rapport à 2017. C'est ce qu'indique un récent rapport du WSTS, l'organisme mondial en charge des statistiques sur ces puces électroniques. En novembre dernier, ce dernier avait prévu une progression de 7 % pour cette année. Mais dans son nouveau rapport, il a estimé que la demande pour les mémoires et les circuits logiques devrait tirer la croissance du marché.



Un autre rapport publié le 5 mars par la SIA, l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs, indique que les ventes mondiales de ces articles se sont élevées à 37,6 milliards de dollars en janvier dernier. Cela représente une hausse de 22,7 % par rapport à un an plus tôt. Il s'agit également d'un nouveau record pour le mois de janvier. Son président, John Neuffer, s'est montré confiant quant à l'avenir, soulignant que l’année avait bien démarré.



En outre, dans un rapport publié au début du mois, la banque d'investissement mondiale Goldman Sachs a fait remarquer que l'offre mondiale de mémoires DRAM reste toujours insuffisante et que, par conséquent, le prix des modules serveurs de 32 GB a bondi de 5 % en un mois.



Par ailleurs, le site spécialisé taïwanais Digitimes estime que les ventes mondiales des puces de ce type devraient atteindre 96 milliards de dollars cette année, à la faveur d'une hausse de la demande dans les secteurs des centres de données et des smartphones. Ce chiffre représente une progression de 30 % par rapport à 2017. Selon le même site, au premier semestre 2018, les prix des DRAM devraient augmenter de 5 à 10 % par rapport à la même période de l'an dernier.



Pour les observateurs, cette bonne conjoncture du marché mondial devrait profiter aux fabricants du pays du Matin clair : la demande de mémoires DRAM pour les serveurs et les appareils mobiles devrait poursuivre sa progression, et Samsung Electronics et SK Hynix, qui disposent d'une supériorité technologique dans ce domaine, devraient maintenir leurs bonnes performances pendant un certain temps encore. Un analyste du marché estime que les ventes de mémoires à semi-conducteurs devraient progresser grâce à la croissance de la taille globale du marché, et ce en dépit d'une éventuelle baisse des prix des puces-mémoires au second semestre 2018.



Profitant de cette embellie sur le marché mondial, Samsung Electronics et SK Hynix devraient enregistrer des résultats positifs au premier semestre de l’année. Pour le second, la moyenne des estimations de son bénéfice d'exploitation établies par différents analystes pour cette période s'élève à 4 339 milliards de wons, soit 3,29 milliards d’euros. Ce chiffre est certes légèrement inférieur au niveau record enregistré au quatrième trimestre 2017, mais représente tout de même une hausse de 75,8 % par rapport au premier trimestre de l’an dernier. Quant à Samsung Electronics, dont le bénéfice d'exploitation a dépassé pour la première fois la barre des 10 000 milliards de wons au dernier trimestre 2017, il devrait renouveler son record au premier trimestre de cette année.



Cela dit, certains observateurs craignent toujours une instabilité sur le marché des semi-conducteurs. En effet, en janvier, les indices des livraisons et des stocks de puces sud-coréennes ont baissé de 11 % par rapport à janvier 2017, ce qui pourrait être le premier signe d'un ralentissement du secteur. En outre, les investissements d'envergure effectués par des fabricants chinois dans les équipements et la baisse des prix entraînée par une concurrence féroce constituent également des facteurs de risque.