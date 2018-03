L'ancien président Lee Myung-bak a comparu mercredi devant le Parquet. Il a été interrogé en tant que prévenu par les procureurs jusqu'au lendemain matin pour une vingtaine de chefs d'accusation, dont notamment corruption et abus d'autorité. Lee dirigea le pays de 2008 à 2013. Il a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un « règlement de comptes politique » mené par le camp adverse, actuellement au pouvoir.



L’ex-chef de l’Etat est arrivé vers 9h 22 au bureau des procureurs du district central de Séoul. Avant d'entrer dans le bâtiment, il a présenté ses excuses auprès des citoyens « pour leur avoir causé de l’inquiétude ». Et d’ajouter qu'il avait « beaucoup de choses à dire » mais préférait « économiser ses mots ». Il s'est ensuite dirigé vers la salle réservée pour son audition, sans répondre aux questions des journalistes. Son interrogatoire s'est terminé à 23h 55. Ensuite, pendant près de 6 heures et demie, il a relu le procès-verbal établi par les procureurs avant de le signer. Ainsi, il est resté dans la salle d'audition pendant 21 heures et 18 minutes avant d'en sortir le lendemain vers 6h 25. Il s'agit de la deuxième plus longue audition jamais entreprise par le Parquet contre un ancien chef de l’Etat, derrière celle de la présidente destituée Park Geun-hye en mars 2017.



Au cours de son interrogatoire, Lee a réfuté la plupart des soupçons portés contre lui. Parmi les chefs d’accusation retenus par le Parquet figurent notamment la corruption, l’abus d'autorité, le détournement de fonds et la violation de la loi sur la protection des archives nationales. L'accusation la plus grave concerne la réception de fonds illégaux. Il est soupçonné d'avoir perçu un total de 11 milliards de wons, soit environ 8,3 millions d'euros, de la part du Service national du renseignement (NIS) et de Samsung Electronics, entre autres. Selon les procureurs, l’ancien président aurait reçu, par l'intermédiaire de ses conseillers, un total de 1,75 milliard de wons versés par le NIS. En outre, il aurait fait payer à Samsung Electronics les frais des procédures judiciaires engagées par le fabricant de pièces détachées automobiles DAS aux Etats-Unis. Le montant de ces frais s'élèverait à cinq millions de dollars. Le Parquet estime que Lee est le propriétaire réel de cette compagnie et que ce paiement constitue un pot-de-vin. Pourtant, celui-ci persiste à dire que la société appartient à son frère aîné Lee Sang-eun. En vertu de la loi nationale sur les peines aggravées pour les crimes spécifiques, toute personne ayant reçu des pots-de-vin de plus de 100 millions de wons encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'au moins dix ans.



L'enquête menée par le Parquet contre l'ancien président de la République a suscité de vives réactions dans la classe politique. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a souligné la gravité des accusations pesant sur l'ex-chef de l'Etat et a appelé à une investigation rigoureuse et exhaustive. Le Parti Liberté Corée (PLC), quant à lui, a dénoncé une « vengeance politique ». Le premier parti d'opposition a également affirmé que le parti présidentiel cherchait à récupérer l'affaire à des fins électorales, en vue du scrutin local du 13 juin.



Le Parquet décidera dans les jours qui viennent de requérir ou non un mandat d'arrêt contre Lee Myung-bak. Il envisage de l’inculper dans les meilleurs délais, étant donné qu'une rencontre au sommet entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est prévue pour fin avril et que les élections locales auront lieu en juin. Une fois le procès ouvert, la bataille judiciaire devrait être d'autant plus difficile que Lee nie la plupart des soupçons qui pèsent sur son compte. Pour les procureurs, la principale question qui se pose sera de savoir si l'ex-locataire de la Cheongwadae est le propriétaire de facto de la société DAS et si les fonds qu’il a reçus ont été versés en contrepartie d'une faveur.