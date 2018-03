Alors que la péninsule coréenne se trouve à un tournant décisif avec les prochains sommets entre les deux Corées d'une part, et entre les Etats-Unis et la Corée du Nord d'autre part, le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a été limogé cette semaine par le président Donald Trump. Il a été remplacé par Mike Pompeo. Le patron de la CIA, l'agence américaine de renseignement, est connu pour ses positions intransigeantes en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. Sa nomination à la tête de la diplomatie américaine laisse présager que l'administration Trump ne relâchera pas la pression sur Pyongyang en dépit d'un contexte marqué par le dialogue avec le régime communiste.



Le loc ataire de la Maison blanche a annoncé mardi, sur son compte Twitter, la désignation de Mike Pompeo au poste de secrétaire d'Etat, ajoutant qu'il ferait un travail fantastique. Il a également remercié Rex Tillerson pour le service rendu. Trump a ensuite confirmé la nouvelle aux journalistes. Il a justifié sa décision en évoquant des désaccords avec lui sur les principaux dossiers de la politique étrangère américaine, dont notamment l'accord nucléaire iranien. Par ailleurs, Steve Goldstein, le sous-secrétaire d'Etat, a également été congédié pour avoir contesté ce limogeage.



Le départ de Tillerson était en effet anticipé depuis plusieurs mois par les observateurs. Il avait prôné un dialogue sans condition avec la Corée du Nord, avant de se faire rabrouer par le président. Les relations entre les deux hommes s'étaient beaucoup dégradées et les rumeurs concernant son éventuel renvoi circulaient à Washington.



Le nouveau secrétaire d'Etat Mike Pompeo est l'un des tenants d'une ligne dure de l'administration Trump. Au début de cette année, en tant que patron de la CIA, il a averti que le régime de Kim Jong-un pourrait disposer, d’ici quelques mois, d’une arme nucléaire capable d'atteindre le sol américain. En outre, alors que les deux Corées ont entamé un dialogue à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang le mois dernier, il a déclaré que les ambitions nucléaires de la Corée du Nord demeuraient inchangées. Même après la décision de Séoul, Washington et Pyongyang de tenir prochainement des sommets intercoréen et américano-nord-coréen, il a martelé qu'il n'était pas question d'assouplir les sanctions à l'encontre du royaume ermite tant que celui-ci ne s'engageait pas dans une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible.



Néanmoins, certains observateurs considèrent Tillerson comme plus apte à endosser le costume de chef de la diplomatie américaine. A la tête de la CIA, il a déjà joué le rôle du négociateur. Il a notamment été en contact direct avec Suh Hoon, le directeur du NIS, le service sud-coréen du renseignement, pour mettre en place un sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La confiance que Trump lui accorde est également un de ses atouts.



Séoul estime que la coordination avec Washington notamment sur la question nord-coréenne ne devrait pas être affectée par le changement à la tête de la diplomatie américaine. La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a indiqué que les deux alliés continueraient de coopérer étroitement, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un changement brutal.



Il est désormais fort probable que l'administration américaine accentue sa pression sur la Corée du Nord tout en menant des discussions avec le régime. L'objectif de Donald Trump est de parvenir à une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne et, sur ce point, le nouveau secrétaire d'Etat américain semble être sur la même longueur d'onde que son président.