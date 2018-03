Le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud devrait croître de 3 % cette année. C'est ce que prévoit le Bureau du budget de l'Assemblée nationale (NABO) dans son rapport sur les perspectives économiques pour 2018 publié lundi. Selon ses conclusions, la croissance de l'économie sud-coréenne devrait être tirée aussi bien par une hausse solide des exportations que par un accroissement de la consommation privée.



Le NABO estime que les exportations devraient poursuivre leur hausse en 2018 comme en 2017, en bénéficiant de la reprise de la conjoncture globale, pour enregistrer une croissance annuelle de 6,1 %. Hausse de la consommation privée aussi, grâce aux politiques économiques de l’exécutif et à l'amélioration du niveau de confiance et des conditions de revenus des ménages.



En outre, les investissements dans les biens d'équipement devraient afficher une tendance au redressement à la faveur du boom du secteur des semi-conducteurs et de la demande croissante en investissements liés à la 4e révolution industrielle. Cependant, sa croissance pourrait être pénalisée par l'effet de base défavorable des bons résultats de l'année dernière. Quant aux investissements dans la construction, ils devraient se contracter sous l’effet de la politique de stabilisation du marché immobilier mise en place par le gouvernement et de la réduction du budget de l'Etat consacré aux infrastructures.



Par ailleurs, le redressement de la conjoncture et l'amélioration des conditions de travail devraient donner de la vigueur au marché de l'emploi. Le NABO table sur environ 300 000 créations de poste et un taux de chômage de 3,8 % pour 2018. Le taux de hausse des prix à la consommation devrait baisser en raison du ralentissement de la progression des cours du brut et de la stabilisation du marché des produits agricoles, et s'établir ainsi à 1,7 % contre 1,9 % enregistré l'année dernière. Enfin, l'excédent de la balance courante sud-coréenne devrait tomber à 74 milliards de dollars, contre 78,4 milliards en 2017.



Ces prévisions de croissance concordent avec les chiffres avancés par le gouvernement, la Banque de Corée (BOK), le Fonds monétaire international (FMI) ou encore l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Pourtant, certains instituts de recherche, publics ou privés, sont moins optimistes. Ainsi, l'Institut coréen du développement (KDI) mise sur une croissance de 2,9 % cette année. Quant à l'institut de recherches économiques LG et l'institut de recherche Hyundai, ils tablent tous deux sur un taux de 2,8 %.



Ce dernier a annoncé le 18 mars qu'il maintenait sa prévision de croissance formulée en décembre dernier, en expliquant que de nombreux risques à la baisse subsistent encore, comme des conflits commerciaux internationaux ou le surendettement des ménages sud-coréens. Certains risques géopolitiques tels que le dossier nucléaire nord-coréen se sont certes assouplis, grâce aux efforts déployés par Séoul, Washington et Pyongyang pour engager le dialogue. Pourtant, cette embellie diplomatique pourrait contribuer à renforcer la valeur de la monnaie sud-coréenne, ce qui pénaliserait les exportations, qui sont déjà menacées par les droits de douane protectionnistes américains. Egalement, l'augmentation de l'endettement des ménages pourrait peser sur la consommation privée.



Bref, dans un contexte économique caractérisé aussi bien par des facteurs positifs que négatifs, la croissance du pays du Matin clair en 2018 devrait se situer en deçà ou autour de 3 %. La résorption des risques géopolitiques est a priori une bonne chose, mais un recul des exportations reste à craindre. Les investissements et la consommation risquent également de faiblir. Enfin, un expert fait remarquer que la politique de croissance tirée par les revenus et l'augmentation artificielle des emplois sont susceptibles de n'avoir que des effets à court terme. Selon lui, il est primordial de favoriser le dynamisme des entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes créer de nouveaux postes.