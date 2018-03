L'ancien président de la République Lee Myung-bak a été placé en détention provisoire dans la nuit de jeudi à vendredi suite à l'émission d’un mandat d'arrêt à son encontre par la Justice. Il avait été entendu par les procureurs le 14 mars dernier, sur des soupçons notamment de corruption et de détournement de fonds. Lee est ainsi devenu le quatrième ex-chef de l'Etat à être incarcéré, après Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo et Park Geun-hye.



La Cour du district central de Séoul a délivré un mandat d'arrêt contre lui ce 22 mars, vers 23 h. Elle a estimé qu’une grande partie des soupçons pesant sur lui étaient valables et qu'il existait un risque de destruction des preuves. Après cette décision, l’homme âgé de 76 ans a été arrêté à son domicile à Séoul et transféré dans un centre de détention. Avant d'être arrêté, il a publié sur son compte Facebook un message dans lequel il affirme éprouver des remords et ne vouloir blâmer personne. Il a également indiqué que, durant son mandat présidentiel, il s'était efforcé de rompre avec les vieilles pratiques et d’exercer la politique de manière honnête, mais que ses efforts n'étaient pas à la hauteur des attentes de ses concitoyens d'aujourd'hui.



Le mandat d'arrêt émis contre l'ancien président fait état de 18 chefs d'accusation, dont notamment la corruption, le détournement de fonds, l'évasion fiscale ou l'abus d'autorité. Selon les procureurs, le montant total des pots-de-vin perçus par Lee s'élèverait à 11 milliards de wons, soit environ 8,3 millions d'euros. Il aurait reçu, par l'intermédiaire de ses conseillers, 700 millions de wons versés par le service national du renseignement (NIS). En outre, les frais des poursuites judiciaires de la société DAS aux Etats-Unis, pris en charge par Samsung Electronics, sont également considérés comme des dessous-de-table par le Parquet. Les procureurs estiment que l’ancien locataire de la Maison bleue est le propriétaire de facto de ce fabricant de pièces détachées automobile, alors qu’il clame que l’entreprise appartient à son frère aîné Lee Sang-eun. La somme en question s'élève à 5,85 millions de dollars.



Par ailleurs, Lee Myung-bak aurait détourné un total de 35 milliards de wons, dont 33,9 milliards proviendraient de la caisse de DAS entre 1991 et 2007. Quant au soupçon d'abus d'autorité, il aurait mobilisé des organismes de l'Etat pour donner un coup de main à la société DAS impliquée dans des procès devant les tribunaux américains.



Le Parquet peut maintenir Lee en détention provisoire durant 20 jours au maximum. Pendant ce délai, les procureurs mèneront des investigations supplémentaires. Ils pourraient l'inculper vers le 10 avril. Mais certains prédisent que la Justice accélérera le pas pour minimiser l'éventuel impact d’une mise en examen de l'ancien président conservateur sur le déroulement des élections locales prévues le 3 juin prochain.